Бальная ночь: в столице Австрии прошел знаменитый Венский бал

Прошлой ночью в столице Австрии прошел знаменитый Венский бал. Это крупнейший бал с 1935 года, который всегда проводится в четверг, предшествующий пепельной среде, в Венской государственной опере. Об этом пишет Daily Mail.

Открыли Венский оперный бал оперная певица Аида Гарифуллина и тенор Петр Бечала. Торжественное открытие сопровождалось выступлением танцоров Венской государственной оперы, а также традиционным полонезом дебютантов. В этом году пар было 144 и впервые на балу вальсировали дебютантка в паре со своей партнершей.

Айрис и Софи - первая однополая пара на Венском балу/Фото: Instagram

История венских балов началась в 19 веке: тогда во время карнавального сезона их проводилось более 200, с тех пор сохранилась традиция балов «по профессиям». Завершал сезон придворный бал. В 1935 году на смену придворному пришел оперный. Традиция венских балов прервалась во время Второй мировой войны и возобновилась только в 1956 г. С момента восстановления оперного театра Венский бал неизменно проходит только в нем. Балы в Вене входят в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: Наследник Наполеона Бонапарта женился на правнучке последнего императора Австрии

На балу строго соблюдаются традиции: в белых платьях появляются только дебютантки, также их туалет дополняют букет цветов и диадема, дизайн которой меняется каждый год. Они открывают бал полонезом, потом следуют полька и обязательный вальс.

Дамы должны появиться в вечернем платье в пол, джентльмены – в смокинге. Среди почетных гостей бала — президент Австрии Александр ван дер Беллен и его жена Дорис Шмидауэр. А один из организаторов, бизнесмен Рихард Люгнер каждый год приглашает в качестве своей дамы – какую-нибудь знаменитость, так, в 2008 году это была Дита фон Тиз, в 2016-м – Брук Шилдс, а в этом – Орнелла Мути.

Орнелла Мути и Рихард Люгнер/все фото: ttcerlangen, wiener-staatsoper

Венский бал в Вене — это открытое светское мероприятие, чтобы принять в нем участие нужно купить билет. 315 евро стоит обычный билет, место в круглой ложе на 12 человек — 23 600 евро.

Бал стартует в 22:00 и длится до утра, сопровождаясь торжественным закрытием. Сезон венских балов начинается в ноябре и длится по март.

Как ранее писал Фокус:

Принц Гарри с женой впали в немилость. Королева Елизавета II запретила им использовать титул герцогов Сассекских и слово "королевский" в их бизнес-проектах. Это не первая санкция королевы, которая последовала за скандальным решением принца и его жены сложить с себя королевские полномочия, отойти от дел семьи и переехать из Великобритании.