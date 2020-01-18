Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевского титула весной

Пара уже не сможет официально представлять королеву

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны 2020 года не смогут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество) и не будут получать деньги на выполнение королевских обязанностей.

Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские также намерены вернуть деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа (2,4 млн фунтов стерлингов), который останется их семейным домом в Великобритании.

Кроме того, пара уже не сможет официально представлять королеву. При этом, Елизавета II пообещала, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон останутся любимыми членами семьи.

Как сообщает издание The Guardian, сотрудников британской резиденции Фрогмор-коттедж уже увольняют или переводят на другую работу.

Источники СМИ, близкие к королевской семье, утверждают, что поваров, горничных и лакеев, работавших там, уведомили, что их услуги больше не нужны. Они будут выполнять новые обязанности на территории королевского поместья. В издании предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл не планируют долгих визитов в Великобританию.

Хотя другой источник уверяет, что ничего необычного не произошло, так как в "тихие периоды" сотрудников часто переводят в другие части поместья.

Как ранее сообщал Фокус:

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

После этого королева встретилась с представителями четырех королевских дворов – Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских – и поручила им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней.