Королева Британии согласовала "переходный период" для принца Гарри и Меган Маркл

Окончательные решения будут приняты в ближайшие дни

Британская королева Елизавета II согласовала "переходный период", во время которого герцог и герцогиня Сасекский – принц Гарри и Меган Маркл – постепенно отойдут от роли членов королевской семьи.

Об этом сообщает ВВС.

Она ожидает, что окончательные решения будут приняты в ближайшие дни.

В заявлении королевы говорится, что переговоры, в которых также участвовали принц Уэльский и герцог Кембриджский, были "очень конструктивными".

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью в семье, оставаясь при этом дорогой частью моей семьи", – сказала Королева.

Как ранее сообщал Фокус:

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.