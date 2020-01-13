Королева Британии согласовала "переходный период" для принца Гарри и Меган Маркл
2020-01-13 19:57:45
Окончательные решения будут приняты в ближайшие дни
Британская королева Елизавета II согласовала "переходный период", во время которого герцог и герцогиня Сасекский – принц Гарри и Меган Маркл – постепенно отойдут от роли членов королевской семьи.
Об этом сообщает ВВС.
Она ожидает, что окончательные решения будут приняты в ближайшие дни.
В заявлении королевы говорится, что переговоры, в которых также участвовали принц Уэльский и герцог Кембриджский, были "очень конструктивными".
"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью в семье, оставаясь при этом дорогой частью моей семьи", – сказала Королева.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.
- После этого королева встретилась с представителями четырех королевских дворов – Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских – и поручила им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней.