Будущий ребенок Илона Маска сможет выбрать свою половую принадлежность

31-летняя певица Граймс сделала публикацию в социальных сетях. Беременная возлюбленная Илона Маска сообщила подписчикам, что ее будущий ребенок сможет самостоятельно выбрать свою гендерную принадлежность.

Знаменитость подчеркнула, что у ее будущего ребенка не будет определенной половой принадлежности, пока он сам для себя ее не выберет на этапе самоопределения.

Ранее певица также удивила подписчиков сообщением о том, что она планирует рожать малыша в лесном домике своего деда.

"Я хочу, чтобы мой ребенок рос в лесу. Мы не станем жить у деда на постоянной основе, но часто будем проводить там время, чтобы малыш жил в скромной обстановке", - рассказала Граймс своим подписчикам.



