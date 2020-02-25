Звезда родилась: женщина в метро спела оскароносную Shallow лучше Леди Гаги

Британский блогер Кевин Фрешуотер в рамках своего шоу "Закончи песню" попросил случайную прохожую в лондонском метро исполнить хит Леди Гаги Shallow из фильма "Звезда родилась". Женщина согласилась и спела даже лучше автора. Об этом пишет Oprah Mag.

Случайная героиня блогерского шоу оказалась профессиональной певицей, которая часто исполняет каверы на поп-хиты, а также пишет собственные произведения. Ее зовут Шарлотта Обери.

Видео выложили в фан-аккаунте Леди Гаги в Twitter, также им поделились в Instagram. Оно набрало более миллиона лайков и быстро распространилось по соцсетям. В результате у Шарлотты появилось много новых поклонников, а количество подписчиков в соцсетях значительно возросло.

Теперь новые поклонники таланта Шарлотты считают, что какая-нибудь звукозаписывающая компания просто обязана подписать с ней контракт.

Песня Shallow получила "Оскар" в прошлом году, а чувственное исполнение ее дуэтом Леди Гага и Брэдли Купера заставило говорить об их романе.

Как ранее писал Фокус:

Ридли Скотт собирается снять весьма амбициозное кино и рассказать историю одной из самых известных модных династий мира – Gucci. А именно скандальный эпизод 1995 года, когда наследника империи Маурицио Гуччи убил наемный убийца на пороге его офиса. Позже выяснилось, что убийцу наняла жена Маурицио – Патриция. И ее роль исполнит Леди Гага.