Я не хотела быть моделью: Кайя Гербер дала откровенное интервью о своей карьере и знаменитой матери

Кайя Гербер стала одной из главных героинь нового выпуска журнала i-D. 18-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд снялась для обложки и дала откровенное интервью.

"Я знала, чем занимается моя мама, но я на самом деле не понимала, что это работа. Когда твои родители – доктора или юристы, это – совсем другое. У меня не было ощущения, что эта "Синди Кроуфорд" – моя мама. Она просто была мамой, которая была моделью. И только когда я сама начала работать в индустрии моды, я начала осознавать ее вклад и влияние", - рассказывает Кайя.

Синди Кроуфорд с Кайей Гербер

Девушка признается, что ей нравилось учиться в школе, но не нравилось делать домашние задания. Зато упоминает, что родители занимались самообразованием ее и ее брата. Сейчас она уже не учится в школе и не стала продолжать образование, но очень увлечена чтением. Одна из последних книг, что она прочитала – это "Норвежский лес" Харуки Мураками.

Девушка признается, что никогда не хотела быть моделью. А когда была маленькой, то никогда не задумывалась, что похожа на свою знаменитую мать, супермодель Синди Кроуфорд и может заниматься тем же, чем и она.

Синди Кроуфорд с детьми

"Моя мама никогда не заставляла меня. Когда я начала взрослеть, люди стали говорить, что мне стоило бы стать моделью, но я скептически к этому относилась. Сложно становиться взрослой женщиной, проходить через все эти изменения подросткового возраста, на глазах у всех. Для этого нужна большая уверенность", - призналась Кайя. Логично, но с популярностью появилась целая армия критиков, которая обсуждает юную модель в соцсетях. Девушка отмечает, что это "правда ранит" и недавно ей было так больно и обидно, что она плакала в машине.

Но, не смотря на все неудобства, связанные с популярностью, Кайя хочет попробовать себя в актерском деле. Правда, не знает, когда решится на это.

Кайя на Неделе моды/все фото: Instagram kaiagerber

Сейчас, рассказывает девушка, может благодаря возрасту, а может и работе, она стала гораздо ближе с матерью. Вместе они ходят в кино и занимаются йогой, пожалуй, отмечает Кайя, их даже можно назвать лучшими подругами.

Как ранее писал Фокус:

Кайя Гербер впервые снялась в музыкальном клипе. Дебютной работой девушки стал клип на песню вокалиста группы Public Access T.V. Джона Изерли "Burnout".