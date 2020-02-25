Уедет в Оклахому: пастушью овчарку продали за рекордные 19 тысяч фунтов стерлингов

За рекордные 18 900 фунтов стерлингов продали пастушью овчарку из британского Оттерберна в Нортумберленде. Собака по имени Меган отправится в США, на ферму в Оклахоме. Об этом пишет Daily Mail.

Отец Меган, Рой, был двукратным международным чемпионом, и сама Меган показывает отличные результаты. Она одна может загнать целое стадо овец.

Обычно, хорошо обученных пастушьих собак продают за две тысяч фунтов, но за Меган фермер из Оклахомы выложил гораздо больше. На его ранчо теперь очень дорогая овчарка будет охранять целое стадо "драгоценных" коров породы вагю, которые дают самую дорогую мраморную говядину в мире.

Меган с хозяйкой загоняют стадо

Это не первая пастушья собака, проданная владелицей Меган, Эммой Грей. В прошлом году, на аукционе за дрессированную ею овчарку выложили 14 тысяч фунтов. Но пальма первенства принадлежит тибетскому мастифу, проданному в Китае в 2014 году за 772 тысячи фунтов стерлингов.

Как ранее писал Фокус:

Канадские ветеринары из Норт-Ванкувера создали специальные защитные костюмы для мелких пород собак. Состоят они из пластин с шипами, которые крепятся на спину и шею четвероногого друга. Создание такого необычного костюма ветеринары обусловливают тем, что в их профессиональной практике не раз приходилось спасать пекинесов, чихуахуа и других мелких собак, искусанных другими псами, енотами или койотами.