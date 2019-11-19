Гора из "Игры престолов" выгулял своего шпица, чтобы поддержать службу спасения животных

2019-11-19 18:26:33

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Собачку Хафтора Бьорнссона зовут Астерикс

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон принял участие в рекламной компании, чтобы собрать денег для нью-йоркской благотворительной организации Rescue Dogs Rock, которая помогает бездомным животным найти дом. Об этом пишет Daily Mail.

Хафтор, рост которого два метра и шесть сантиметров, выгулял своего крохотного померанцевого шпица по имени Астерикс.

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Пес сопровождал своего хозяина в нью-йоркское метро в специальной сумке-переноске Klarna, средства от продажи которой идут Rescue Dogs Rock.

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Просто в Нью-Йорке действуют строгие правила перевозки животных в подземке: согласно ему собака, или другое животное в метро можно провозить только в одном случае — если они находятся в специальной переноске для животных или сумке. 

С маленькими собачками проблем не возникает, а вот владельцы больших собак ищут выход из положения.

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Хафтор стал популярен на весь мир, после того, как сыграл Григора "Гору" Клигана в популярном сериале "Игра престолов".

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