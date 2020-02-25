Ужин в Елисейском дворце: Брижит и Эммануэль Макрон отметили начало Недели моды в Париже

Президент Франции и его супруга Брижит устроили роскошный прием, чтобы отметить начало Недели моды в Париже. И пригласили селебрити из мира моды. Об этом пишет Pure People.

В числе гостей мероприятия были Жан-Поль Готье, Наоми Кэмпбелл, Оливье Рустен, Имран Амед, Симон Порт Жакемус, Мари-Грация Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли и многие-многие другие.

На приеме царила непринужденная атмосфера. Гости делали селфи с президентом и первой леди, делились новостями из мира мода, веселились и фотографировались в роскошных залах Елисейского дворца.

Для торжественного ужина Брижит Макрон выбрала элегантное белое платье от любимого ею бренда Louis Vuitton. Образ первой леди дополняли изящные лодочки в тон с посеребренным носком.

Оливье Рустен, креативный директор Balmain выразил благодарность Эммануэлю Макрону за прекрасно организованный прием. "Ваша сегодняшняя речь была очень вдохновляющей, в ней вы в очередной раз доказали свою любовь и преданность делу. Приятно, что вы искренне верите во французские таланты и таланты из других стран. Спасибо за ваше великодушие. Давайте начнем Неделю моды", - написал Рустен.

Пьерпаоло Пиччоли, Имран Ахмед, Наоми Кэмпбелл, Оливье Рустен, Брижит Макрон и Жан-Поль Готье/Все фото из соцсетей

В марте 2018 года Эммануэль и Брижит Макрон уже приглашали ярких представителей модной индустрии на ужин в Елисейский дворец в рамках Недели моды. Так что вполне можно говорить о начале новой традиции. Неделя моды в Париже продлиться до третьего марта.

Как ранее писал Фокус:

Неделя моды в Милане ознаменовалась несколькими интересными идеями на сезон осень/зима 2020. Так, бренд Bottega Veneta с 54-летней историей решил идти в ногу со временем и представил на сто процентов биоразлагаемую обувь.