Маски, босоножки и огромные сумки: самые яркие street style образы с Недели моды в Милане

Хоть главное фешн-событие года и омрачили вести о коронавирусе, но всех модников с улиц он не разогнал

В Милане завершилась Неделя моды - сегодня показы стартуют уже в Париже. Впрочем, на этот раз многие, в их числе была и модель Белла Хадид, поспешили покинуть итальянскую модную столицу из-за вспышки коронавируса.

Гости на показах обзавелись таким своевременным аксессуаром, как медицинская маска, а Джорджио Армани решил провести показ своей новой коллекции без зрителей.

Но улицы Милана в эти дни все-таки не пустовали. Погода позволяла, так что гости модных показов позволили себе легкие наряды и даже босоножки. Хотя кое-кто вспомнил, что на дворе все-таки зима, пусть и аномально теплая, и отдал дань сапогам, а также сандалиям и носкам, то самое сочетание, которое еще недавно считалось категорически немодным.

Впрочем, среди трендов были замечены пальто, плащи и даже шубы. Не всегда из искусственного меха, скорей винтаж из бабушкиного сундука. И бохо-стиль все еще не сдает позиции.

Огромные объемные сумки от Bottega Veneta потеснили модные в последнее время крохотные сумочки, больше похожие на брелки, а еще итальянцы отдали должное большим заметным аксессуарам, таким как цепи из металла или пластмассы. Но многие предпочли классику от Prada.

Ретро-стиль. Причем как тренды из недалеких 70-х и 90-х прошлого века, так и романтичные образы будто вдохновленные новеллами Бокаччо.

Звезды уличной моды носят как кожаный тотал-лук, так и кожаные брюки, шорты или юбку с текстильным жакетом, футболкой и свитером. Черный не в чести, зато карамельный и коричневый – в тренде.

Материал подготовлен отделом новостей. Все фото из открытых источников.

Как ранее писал Фокус:

Неделя моды в Милане ознаменовалась несколькими интересными идеями на сезон осень/зима 2020. Так, бренд Bottega Veneta с 54-летней историей решил идти в ногу со временем и представил на сто процентов биоразлагаемую обувь.