Маски, босоножки и огромные сумки: самые яркие street style образы с Недели моды в Милане

2020-02-25 20:09:15

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Хоть главное фешн-событие года и омрачили вести о коронавирусе, но всех модников с улиц он не разогнал

В Милане завершилась Неделя моды - сегодня показы стартуют уже в Париже. Впрочем, на этот раз многие, в их числе была и модель Белла Хадид, поспешили покинуть итальянскую модную столицу из-за вспышки коронавируса.

Гости на показах обзавелись таким своевременным аксессуаром, как медицинская маска, а Джорджио Армани решил провести показ своей новой коллекции без зрителей.

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

Но улицы Милана в эти дни все-таки не пустовали. Погода позволяла, так что гости модных показов позволили себе легкие наряды и даже босоножки. Хотя кое-кто вспомнил, что на дворе все-таки зима, пусть и аномально теплая, и отдал дань сапогам, а также сандалиям и носкам, то самое сочетание, которое еще недавно считалось категорически немодным.

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

Впрочем, среди трендов были замечены пальто, плащи и даже шубы. Не всегда из искусственного меха, скорей винтаж из бабушкиного сундука. И бохо-стиль все еще не сдает позиции.

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

Огромные объемные сумки от Bottega Veneta потеснили модные в последнее время крохотные сумочки, больше похожие на брелки, а еще итальянцы отдали должное большим заметным аксессуарам, таким как цепи из металла или пластмассы. Но многие предпочли классику от Prada.

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

Ретро-стиль. Причем как тренды из недалеких 70-х и 90-х прошлого века, так и романтичные образы будто вдохновленные новеллами Бокаччо. 

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

неделя моды, милан, тренды, уличная мода

Звезды уличной моды носят как кожаный тотал-лук, так и кожаные брюки, шорты или юбку с текстильным жакетом, футболкой и свитером. Черный не в чести, зато карамельный и коричневый – в тренде.

Материал подготовлен отделом новостей. Все фото из открытых источников.

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