16 лет порознь: Бен Аффлек и Мэтт Деймон впервые за долгое время снимаются в одном фильме

Во Франции сейчас проходят съемки нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". И эта картина примечательна тем, что впервые за долгое время собрала на одной съемочной площадке старых друзей Мэтта Деймона и Бена Аффлека. Об этом пишет Daily Mail.

В 1997 году они получили "Оскар" за лучший сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" режиссера Гаса Ван Сента. В 1999 году Аффлек и Деймон исполнили главные роли в "Догме" Кевина Смита. После этого актеры появились вместе в комедийной драме "Девушка из Джерси" (2004), но там Деймон играл второстепенного персонажа.

Бен Аффлек и Мэтт Деймон на съемках

С того времени они занимались совместными продюсерскими проектами, но не появлялись вместе на съемочной площадке. К ним на съемках присоединился Адам Драйвер.

Адам Драйвер

Новая историческая драма Ридли Скотта снята по роману Эрика Ягера «Последняя дуэль: Подлинная история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции». Действие ленты разворачивается во Франции XIV века. Сюжет основан на реальном событии: последней в истории рыцарской дуэли 1386 года, санкционированной французским правительством. Рыцарь Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) и оруженосец Жак Ле Гри (Адам Драйвер) служили графу Пьеру Алансонскому и слыли лучшими друзьями. Однако дружбе пришёл конец, когда Ле Гри, воспользовавшись отлучкой де Карружа, который отбыл в военный поход, изнасиловал его супругу (Джоди Комер). Не имея других законных способов привлечь оруженосца к ответственности за содеянное, де Карруж обратился к королю Франции Карлу VI с просьбой разрешить конфликт путём судебного поединка до смертельного исхода. Монарх дал согласие на законную дуэль, но с одним условием. Тот, кто останется в живых, будет объявлен победителем как знак божьей воли. Но если же де Карруж проиграет, то его жена будет сожжена на костре в наказание за ложное обвинение.

Бен Аффлек и Мэтт Деймон в костюмах на съемочной площадке

Папарацци удалось сделать несколько снимков на съемочной площадке фильма. Удалось запечатлеть Деймона, Аффлека и Драйвера уже загримированных и одетых в костюмы. Причем пока неясно, кого играет Аффлек. Впрочем, его наряд выглядит роскошным, так что поклонники предположили, что он исполнит роль короля Карла VI.

Как ранее писал Фокус:

Немецкий режиссер Сюзанна Регина Морес и Муна из Саудовской Аравии сняли фильм о побеге из Эр-Рияда. Фильм называется "Саудовская беглянка" и рассказывает историю 26-летней Муны, молодого дизайнера, жизнь которой полностью контролируется мужчинами. Когда ей угрожает договорной брак с человеком, которого она даже никогда не видела, Муна решает сбежать. Фильм был полностью отснят на смартфон Муны и сопровождается ее рассказом о жизни женщины в Саудовской Аравии.