Возвращение года: Маколей Калкин получил роль в сериале "Американская история ужасов"

Актер возвращается на экраны

Звезда фильмов "Один дома" и "Хороший сын" Маколей Калкин сыграет в "Американской истории ужасов". 39-летний актер получил роль в десятом сезоне, который выйдет на экраны в 2020 году. Об этом пишет Today.

Американский актер Маколей Калкин перестал сниматься в подростковом возрасте, изредка появлялся в независимом кино. Чаще всего таблоиды писали о нем из-за скандалов с наркотиками. Периодически появлялись новости о том, что он якобы умер. Последний раз – в 2014 году. Маколей даже начал шутить над этим.

Роль в популярном сериале-антологии может стать для него шансом вернуться в большое кино. Компанию Маколею в новом сезоне "Американской истории ужасов" составят Кэти Бейтс, Сара Полсон, Закари Куинто и другие.

На данный момент, точная дата выхода нового сезон и его сюжет – неизвестны.

Как ранее писал Фокус:

Актер и музыкант Маколей Калкин сообщил, что сменит свое второе имя Карсон - на Маколей Калкин. Он выбрал его после голосования, проведенного среди поклонников. "В 2019 году мое новое имя официально - Маколей Маколей Калкин Калкин", - написал актер в Twitter.