Женский взгляд: начались съемки сериала про невест графа Дракулы

Полным ходом идут съемки пилотной серии новой телесаги от канала АВС на вампирскую тематику. И уже известно, что одну из главных ролей получила Джина Торрес, звезда культового сериала "Светлячок". Об этом пишет Variety.

Новый сериал расскажет историю графа Дракулы от лица его, так называемых невест, бессмертных и прекрасных спутниц, которых он превратил в вампиров много лет назад.

Невесты Дракулы из фильма "Невесты Дракулы" 1960 года

Невесты Дракулы из фильма "Дракула Брэма Стокера" 1992 года

Невесты Дракулы из фильма "Ван Хельсинг" 2004 года

Персонажа Джины Торрес описывают, как "царственную, властную женщину". Она была королевой до того, как Дракула сделал ее своей "невестой". И именно она будет стараться сохранить их "семью", а также их богатство и престиж.

Джина Торрес в сериале "Светлячок"

Идея "Невест" (пока такое рабочее название получил сериал) появилась еще в 2015 году, однако создание телесаги застопорилось. Сейчас оно вновь в списке приоритетных канала. Пока известно, что действие будет происходить в современном Нью-Йорке с многочисленными флешбеками в прошлое. Кто исполнит роль Дракулы и остальных его спутниц – пока неизвестно.

Как ранее писал Фокус:

В сети появился первый трейлер перезагрузки фантастического телесериала "Удивительные истории" от Стивена Спилберга. "Удивительные истории" – это смесь фэнтези, хоррора и научной фантастики. В проекте всего 5 эпизодов, каждый из которых – новая история.