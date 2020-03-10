Селена Гомес посетила вечернее шоу в топе и брюках украинского бренда Bevza
Американская певица и актриса Селена Гомес стала новой героиней вечернего шоу The Kelly Clarkson Show. Видео с Гомес было опубликовано на официальном YouTube канале шоу.
На The Kelly Clarkson Show появилась в топе с углубленным декольте и брюках из новой коллекции украинского бренда Bevza. Об этом Светлана Бевза также сообщила на своих страницах в социальных сетях.
Отметим, что Гомес является не первой голливудской звездой, примерившей одежду украинского бренда. Таким образом, Софи Тернер вышла замуж в комбинезоне от Bevza.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Лондоне состоялась премьера фильма "Мисс Плохое поведение". Одна из главных звезд картины Кира Найтли посетила мероприятие в белоснежном платье Chanel, украшенном кружевом и поясом со сверкающей пряжкой.
- Marvel выпустили финальный трейлер сольного фильма о "Черной вдове". Премьера фильма состоится 30 апреля