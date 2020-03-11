Свадьба принцессы Беатрис и ее итальянского бойфренда под угрозой срыва из-за коронавируса

Из-за коронавируса Covid-19 под угрозой срыва оказалась самая ожидаемая свадьба этого года. Британская принцесса Беатрис запланировала на 29 мая свою "королевское" бракосочетание, однако родственники ее бойфренда, итальянского застройщика Эдоардо Мапелли-Моцци попросту не смогут прибыть на торжество из Италии. Об этом пишет Express.

Эдоардо – сын итальянского графа Алессандро Мапелли Моцци и Никки Шейл, чей второй муж был близким другом премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Беатрис и Эдоардо вскоре после помолвки

Большинство его родственников – проживают в Ломбардии, регионе Италии, который закрыт на карантин из-за вспышки вируса. И прилететь на свадьбу в Британию они не смогут из-за отмены авиарейсов. Они, конечно, могут воспользоваться частными, но могут попасть в карантин уже в Британии.

И неясно, насколько будет уместно устраивать пышное торжество и собирать в одном месте десятки людей, когда МОЗ прямо рекомендует этого не делать.

"Коронавирус подкинул проблем. Несмотря на то что нет никаких предположений, останется ли Италия в изоляции до конца мая, очевидно, что сложившаяся ситуация может внести коррективы в списки гостей свадьбы", - прокомментировал ситуацию королевский инсайдер.

Пока заявление королевского дворца остается неизменным. А оно гласит, что свадьба принцессы состоится 29 мая в Королевской часовне во дворце Святого Джеймса в Вестминстере. А торжества пройдут в садах Букингемского дворца.

Как ранее писал Фокус:

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. И фото с инструкцией супермодель показала в своем Instagram. Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.