Хотела познакомиться: в дом актрисы Дженнифер Лоуренс вломилась фанатка-преследовательница

В дом звезды "Голодных игр" вломилась фанатка и была вовремя остановлена службой охраны, которая и вызвала полицию. Дженнифер Лоуренс была одна, ее муж Кук Малруни отсутствовал. Об инциденте пишет TMZ.

23-летняя сталкерша просто зашла в дом актрисы через парадный вход и прошла через несколько комнат, пока ее не остановили. На вопрос полиции, зачем она это сделала, девушка ответила, что "встретится и познакомиться с Дженнифер".

Дженнифер Лоуренс с мужем/Фото: Instagram jlawthequeen

Лоуренс проживает в доме с пятью спальнями и семью ванными в Беверли-Хиллз. Ранее особняком владели певица Джессика Симпсон, а после телезвезда Эллен ДеДженерес.

Дженнифер Лоуренс с партнерами по фильму "Голодные игры"/Фото: Instagram jlawthequeen

Актриса купила его в 2014 году за восемь миллионов долларов.

Как ранее писал Фокус:

Полиция арестовала сталкера, который преследовал певицу Тэйлор Свифт и даже проникнул в ее дом. Но кроме этого он успел заявиться в гольф-клуб Дональда Трампа в Нью-Джерси и погонять по зеленым лужайкам на своем автомобиле.