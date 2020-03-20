Международный день без мяса: 5 идеальных блюд, которые оценят и мясоеды

20 марта во всем мире с 1985 года отмечается международный день без мяса. В некоторых странах праздник даже получил государственную поддержку. Например, на Шри-Ланке представители властей настоятельно рекомендуют владельцам супермаркетов воздержаться от мясных продуктов. А в некоторых городах мира такой день становится еженедельным. Например, в бельгийском Генте по четвергам нельзя заказать мясо даже в ресторане.

День без мяса был основан в США "Движением за права сельскохозяйственных животных" (Farm Animal Rights Movement). Вслед за США эстафету подхватили другие страны. Идею всячески поддерживают центры торговли и общепита, принципиально "замораживая" продажу мясных продуктов в Международный день без мяса. В мире отмечаются еще два схожих праздника. 1 октября считается Всемирным днем вегетарианства, а 1 ноября, в годовщину создания "Веганского общества", празднуется Международный день вегана.

Надо отметить, что сейчас диетологи предлагают устраивать по крайней мере два дня без мяса в неделю. А вегетарианство, как движение, зародилось еще в Древней Индии под влиянием религиозных догм. Индуизм, буддизм и некоторые другие конфессии и сейчас предписывают исключение мяса из рациона.

А термин "вегетарианство" происходит по одним данным от латинского слова "vegetus" - здоровый, по другим – "vegetabilis" (растительный). Официально считается, что использоваться по назначению оно стало с 1842 года с подачи "Британского вегетарианского общества", которое было основано в этот же период.

Приверженцами вегетарианства были Пифагор: он употреблял в пищу только хлеб, мед и овощи; Вольтер, Лев Толстой, Альберт Эйнштейн. Сейчас от мяса отказываются все больше людей.

Чтобы поддержать идею Дня без мяса, Фокус выбрал пять блюд, которые придутся по вкусу даже мясоедам.

Хумус

Нут 100 г

Лимонный сок 10 мл

Оливковое масло 20 мл

Кумин (зира) 5 г

Копченая паприка 5 г

Тахини 40 г

Замочить нут в холодной воде на ночь. На следующий день в той же воде поставить варить его на малый огонь на 2 часа, до размягчения. Слить жидкость, оставив 1 стакан про запас. Поместить нут в блендер, добавить оливковое масло (extra virgin), перемолоть до однородной массы. Добавить тахини (тхину) и постепенно молоть до более гладкой консистенции (возможно добавить жидкость до более жидкой консистенции (на любителя). Далее добавить паприку и зиру (кумин) и еще раз слегка перемешать. Добавлять можно также печеную свеклу, тогда хумус приобретет яркий розовый цвет, вяленые помидоры, или любые приправы по вкусу.

Салат табуле с овощами-гриль и сыром фета

Сыр фета 80 г

Баклажаны с цуккини 200 г

Помидоры черри 80 г

Красный лук с чесноком 25 г

Фисташки 7 г

Орегано 1 г

Кус-кус 60 г

Мята 2 веточки

Петрушка 5 веточек

Огурец 20 г

Лимон

Залить кус-кус кипятком, оставить на пять минут. Помыть и порезать мяту и петрушку. В готовый кус-кус добавляем нарезанную зелень и огурец. Выжимаем в кус-кус немного лимонного сока и перемешиваем. Поджариваем овощи на гриле, или же просто на сковороде с оливковым маслом, остужаем, режем и добавляем в кус-кус. Сверху укладываем кусочек феты. Можно посыпать фисташками, или же обойтись без этого.

Ризотто с белыми грибами

Белых грибов 300 г

Оливкового масла 4 ст/л

Чеснока 3 зубчика

Пажитника 1/3 ч/л

Бульона 350 мл

Сливочного масла 50 г

Небольшая луковица - одна штука

Рис арборио 150-180 г

Пармезана 130 г

Соль и перец

Щепотка орегано

Лук, чеснок очистить и мелко нарезать. На сковороде с толстым дном на разогретом сливочном и оливковом масле обжарить лук и чеснок, добавить нарезанные грибы и пажитник. Жарить на умеренном огне минут 8-10, постоянно помешивая. Добавить рис, перемешать. Дать маслу и ароматам впитаться в арборио и только тогда постепенно добавлять бульон. Посолить и поперчить. Добавить орегано. Готовить рис аль-денте (минут 20), добавить половину тертого пармезана и перемешать. Выложить на тарелку и, присыпав оставшимся сыром, подавать.

Томатный суп пюре с чили, вялеными томатами и оливками

Луковица одна штука

Морковь одна штука

Стебель сельдерея один

Зубчик чеснока

Перчик чили одна штука

Картофель 3-4 штуки (в зависимости от размера)

Томаты в собственном соку 800 г

Томатная паста 1 столовая ложка

Орегано 1 чайная ложка

Соль и перец по вкусу

Сахар 1 чайная ложка

Бальзамик 1 чайная ложка

Оливковое масло 3 столовых ложки

Вяленые помидоры 8 штук

Оливки 60 гр

Лук, чеснок, сельдерей, чили и морковь мелко нарезать и припустить на оливковом масле до мягкости. Добавить томатную пасту и готовить две минуты, помешивая. Добавить картофель, нарезанный кубиком, томаты в собственном соку и вяленые томаты, влить около 3-х стаканов воды, добавить все пряности и специи. Готовить после закипания на небольшом огне 15 минут. Измельчить суп погружным блендером. Разлить суп по тарелкам, в каждую положить по вяленому томату, горсти нарезанных оливок, взбрызнуть маслом, по желанию добавить пармезан.

Кокосовый бланманже с финиками и ванилью

Кокосовые сливки 700 мл

Кукурузный крахмал 2 столовых ложки

Ванильный экстракт 2 чайные ложки

Сок из двух лаймов

Финиковая паста (просто перемолоть их в однородную массу в блендере) 3 чайные ложки

Миндаль и кленовый сироп (можно заменить жидким медом) для подачи

В сотейнике прогреть сливки, добавить пасту и ваниль и довести почти до кипения. Влить 100 мл воды с разведенным крахмалом, перемешать и варить непрерывно, помешивая венчиком до загустения на медленном огне. Добавить сок лайма и еще раз перемешать. Формочки окунуть в холодную воду. Влить крем, накрыть пленкой и, как только они остынут, убрать в холодильник на 3-4 часа. Аккуратно провести ножом по стенкам формочки и перевернуть крем на тарелку.

Украсить миндальной крошкой, полить кленовым сиропом.