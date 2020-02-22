89 лет Alka-Seltzer. 5 способов избавиться от похмелья в домашних условиях

Веки наливаются свинцом, в голове взрываются вулканы, в горле – пустыне Сахара, в желудке не понятно какой ландшафт, но в этот самый момент там, очевидно, бурно развиваются какие-то события, революция, например. Это может быть грипп, или начало другого острого респираторного заболевания. Может быть, отравление или просто тяжелое похмелье. Собственно, почему "или". Злоупотребление алкоголем – частный случай отравления. Стоит ли удивляться тому, что знаменитый Alka-Seltzer, препарат, помогающий избавить от похмелья, изначально поступил в продажу как средство от простуды, гриппа, переедания и интоксикации, поскольку снимало головную боль, тяжесть в желудке и обладало имунностимулирующим и противовосполительным действием.

Кстати, 21 февраля исполнилось 89 лет со дня начала выпуска этого лекарства. Маркетинговая легенда, с которой продвигают этот продукт гласит, что топ-менеджер первой компании производителя, американской фарм лаборатории Dr Miles Laboratories в штате Индиана Хаб Бредсли, выведал рецепт у редактора местной газеты, который во время эпидемии гриппа защищал своих сотрудников от вируса, тем что поил их смесью аспирина, соды и лимонного сока. Считается, что Бредсли дал своим штатным химикам задание превратить этот коктейль в таблетку, и так появился препарат, изначально продававшийся как средство от всех болезней, а после спозиционированный как противопохмельное средство.

Есть в этой истории и вымысел, и правда. Alka-Seltzer – разработка американского химика Мориса Тренира – сочетание ацетилсалициловой кислоты (основного ингредиента аспирина), бикарбоната натрия и лимонной кислоты. Он действительно снимает зарождающееся (не запущенное) воспаление, снимает несильные боли, симптомы расстройства желудка и даже помогает сбить повышенную температуру, при условии, что речь идет о незначительном повышении. Словом, это препарат для комплексного улучшения самочувствия, а рекламировать его как способ избавиться от похмелья стали после того, как усилившийся уровень конкуренции на фарм рынке в сегменте безрецептурных препаратов заставил производителей пойти по пути узкого целевого позиционирования. Сегодня существуют десятки, если не сотни фармацевтических продуктов, действующих по тому же принципу.

Тем, кто предпочитает избавиться от похмелья без таблеток, Фокус предлагает пять средств восстановить хорошее самочувствие после злоупотребления алкоголем.

Что помогает от похмелья

Природные сорбенты: яблоки

На утро после загула аппетита у вас, скорее всего, не будет, однако, мы настоятельно рекомендуем вам позавтракать, и не чем-нибудь, а печеными яблоками. Этот продукт в большом количестве содержит природные энтеросорбенты, которые нужны, чтобы быстро и эффективно вывести из организма токсичные вещества – виновники вашего нынешнего состояния. В принципе, того же эффекта можно добиться, приняв активированный уголь или энтеросгель, которые тоже помогают от похмелья, но, согласитесь, печеные яблоки гораздо вкуснее.

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Гидрация: пьем много воды

Человеческое тело устроено мудро, желание выпить как можно больше воды на утро после веселья возникает не просто так. Собственно, тяжесть похмелья зависит от качества очищения воды, использованной при производстве алкоголя. Строго говоря, некачественный алкоголь "ворует" воду, содержавшуюся в вашем организме. Так возникает серьезный риск обезвоживания. Хоть рассол и считается испытанным народным средством от похмелья, в действительности, чтобы его использовать, нужно богатырское здоровье. Когда мучает похмельный синдром, рекомендуем пить обычную негазированную воду.

Витамин С: вместо кофе – шиповник

Если по утрам привыкли пить кофе или чай, в этот раз замените их отваром шиповника. На то есть как минимум две причины. Во-первых, кофеин ускоряет выведение жидкости из организма, а вам сейчас ее как раз не хватает. Во-вторых, у отвара шиповника есть ценнейшая особенность – исключительно высокое содержание витамина С. Помните, что создатели Alka-Seltzer примешивали к аспирину лимонный сок. Можно, конечно, и вам сейчас выпить того же сока, но шиповник будет гораздо приятнее.

Кверцетин: спасает гречка

Если начнете день, следуя нашим предыдущим рекомендациям, очень скоро почувствуете легкий голод – верный знак улучшения вашего состояния. Впрочем, не обольщайтесь, от последствий алкогольного отравления вы еще не избавились, хоть и ослабили его "сигнальные" симптомы. Чтобы ускорить процесс выздоровления, рекомендуем утолить голод гречкой. Она сегодня – ваш лучший друг, во-первых, благодаря высокому содержанию клетчатки, во- вторых, благодаря кверцитину. При отравлении это вообще незаменимое вещество, потому что сочетает в себе противоотечное, противовоспалительное, антигистаминное и спазмолитическое действие.

Морские водоросли

Они помогут нормализовать работу печени, перед которой вы вчера провинились. Кроме того, в морских водорослях содержатся вещества, способствующие регенерации тканей и восстановлению микрофлоры кишечника. Мало кто любит их настолько, чтобы есть как самостоятельное блюдо, но в виде заправки к салату они будут удобоваримы для любого. В крайнем случае, аптечные пищевые добавки на основе водорослей тоже подойдут.