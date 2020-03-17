Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, как сдавал тест на коронавирус

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сообщил, что заподозрил у себя коронавирус после возвращения из Италии. Об этом он написал у себя на Facebook.

"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовано обратиться в "скорую", - поделился Харчишин.

Певец рассказал, что у него были все подозрительные симптомы: сухой кашель, одышка, температура, высокое давление. Также он сообщил, что контактировал с потенциально зараженными в итальянской больнице, а также посещал аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге. А еще ехал за рулем от Ломбардии до Лигурии и останавливался в людных местах.

Харчишин объяснил, почему попал в Белую Церковь. Туда его на скорой повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.

Снимки, которые Харчишин сделал во время своего пребывания в больнице Белой Церкви

"Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с "COVED -19" нет. Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос – для чего тогда меня привезли за 100км от Киева – разводят руками, говоря что-то о инструкции", - отметил Харчишин. В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единую предназначенную для этого лабораторию.

Тест певцу сделали в воскресение, тогда как в больницу он обратился в пятницу. Он показал отрицательный результат, но рентген показал одностороннюю пневмонию, которая «позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви", - сообщил Валерий.

Медсестра в больнице Белой Церкви

Теперь он лечит пневмонию в частной клинике в Киеве, куда вернулся после негативного результата на коронавирус. Но Харчишин отметил, что был единственным пациентом в инфекционном отделении больницы в Белой Церкви.

Как ранее писал Фокус:

Все больше знаменитостей подхватывают вирус COVID-19. Так, в соцсетях о том, что заразились, сообщили Идрис Эльба и Кристофер Хивью. Британский актер Идрис Эльба признался, что заразился коронавирусом, однако не знает где. Он просто прошел тест, и он оказался положительным.