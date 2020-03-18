Дух прошлого: актриса Люси Лью перевоплотилась в поп-звезд 80-х для китайского Marie Claire

Стиль жизни
Номер появится в продаже в апреле

Люси Лью, американская актриса китайского происхождения, стала главной звездой нового номера китайского глянца Marie Claire. И фото, на которых она перевоплотилась в поп-звезд 80-х годов прошлого века, актриса показала в своем Instagram.

Для съемок были выбраны самые узнаваемые герои: Мадонна, Бой Джордж, Энди Уорхол, Дэвид Боуи, Принс и Блонди.

Все фото: Marie Claire

Автором снимков стал Виктор Демаршелье, а съемки проходили в фотостудии в Бруклине. Ехать даже для такого масштабного проекта в Китай, где началась эпидемия коронавируса, никто не стал.

Номер, для которого были сделаны фотографии, выйдет уже в апреле.

Как ранее писал Фокус: