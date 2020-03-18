В поддержку Италии: Ирина Шейк и Роберт Де Ниро снялись в специальном фотопроекте

Распространение коронавируса серьезно затронуло модную индустрию. Были отменены модные показы, закрыты магазины, да и закрытие границ и призыв к самоизоляции не способствует развитию. Пока все больше знаменитостей признаются в том, что подхватили COVID-19, итальянский глянец Vanity Fair выпустил новую серию обложек со знаменитостями со всего мира в знак поддержки и солидарности.

Снимки были сделаны еще до изоляции, которая охватила весь мир. Так, на обложках, которые можно увидеть в журнала, появились снимки моделей, актеров, модельеров и прочих известных личностей из мира моды: Ирины Шейк, Милли Бобби Браун, Стеллы Маккартни, Роберта Де Ниро, Аль Пачино и других.

Милли Бобби Браун

Аль Пачино

Зои Дойч

Люк Эванс

Стелла Маккартни

Жан-Поль Готье



Каждую обложку украшает хештег I love Italia ("Я люблю Италию"), а ниже перечислены города мира, который наиболее пострадали от коронавируса: Милан, Ухань, Сеул, Берлин, Тегеран, Париж и другие. На обложку также вынесли надпись "Объединимся, чтобы остановить вирус".



Как ранее писал Фокус:

В итальянском городе Бергамо с населением немногим больше 120 тыс. человек от коронавируса ежедневно умирает около 50 человек. Об этом жительница города рассказала корреспонденту Фокуса. "Я каждый день слышу, как ездят скорые, читаю местные новости. Все это очень реально", — рассказывает девушка. По ее словам, раньше в городе случалось всего несколько похорон в день.