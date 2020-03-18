В поддержку Италии: Ирина Шейк и Роберт Де Ниро снялись в специальном фотопроекте

2020-03-18 18:58:58

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Журнал Vanity Fair выпустил новую серию обложек со знаменитостями в знак солидарности и сплоченности общества

Распространение коронавируса серьезно затронуло модную индустрию. Были отменены модные показы, закрыты магазины, да и закрытие границ и призыв к самоизоляции не способствует развитию. Пока все больше знаменитостей признаются в том, что подхватили COVID-19, итальянский глянец Vanity Fair выпустил новую серию обложек со знаменитостями со всего мира в знак поддержки и солидарности.

Снимки были сделаны еще до изоляции, которая охватила весь мир. Так, на обложках, которые можно увидеть в  журнала, появились снимки моделей, актеров, модельеров и прочих известных личностей из мира моды: Ирины Шейк, Милли Бобби Браун, Стеллы Маккартни, Роберта Де Ниро, Аль Пачино и других.

милли бобби браун

Милли Бобби Браун

аль пачино

Аль Пачино

зои дойч

Зои Дойч

люк эванс

Люк Эванс

стелла маккартни

Стелла Маккартни

жан поль готье

Жан-Поль Готье

Каждую обложку украшает хештег I love Italia ("Я люблю Италию"), а ниже перечислены города мира, который наиболее пострадали от коронавируса: Милан, Ухань, Сеул, Берлин, Тегеран, Париж и другие. На обложку также вынесли надпись "Объединимся, чтобы остановить вирус".

Как ранее писал Фокус:

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