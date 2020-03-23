Актер Дэниел Крейг решил лишить своих детей наследства

Английский актер с мировым именем Дэниел Крейг, сыгравший агента 007 Джеймса Бонда, решил лишить своих детей наследства. Об этом сообщает издание The Sun.

Артист уверен, что люди должны тратить или жертвовать заработанные своим трудом деньги, пока живы.

"Я думаю, что наследство – это очень неприятно. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от всего этого или раздать до того, как я уйду", – пояснил он.

Уточняется, что за картину "Не время умирать" Крейг получил 18 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, он является владельцем домов в Нью-Йорке и Лондоне.

Как ранее сообщал Фокус:

52-летний Крейг женат на 50-летней актрисе Рэйчел Вайс. В 2018 году у пары родилась дочь. У Крейга также есть дочь Элла от экс-жены Фионы Лаудон, с которой он развелся в 1994 году.

Кстати, еще в 2013 году Дэниел Крэйг заработал 1 млн долларов за семиминутное посещение автомобильного салона в Нью-Йорке в рекламной кампании внедорожника Range Rover.