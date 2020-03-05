Коронавирус победил Джеймса Бонда: премьеру нового фильма отложили до ноября
2020-03-05 11:53:17
Фильм будет впервые показан в Великобритании 12 ноября
Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена до ноября в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении франшизы в Twitter.
"Кинокомпания MGM, кинопроизводители Universal и Bond, продюсер Майкл Дж. Уилсон и режиссер Барбара Брокколи, объявили, что после тщательных изучения и оценки мирового кинорынка релиз “No Time to Die” будет отложен до ноября 2020 года", – написано в нем.
Фильм будет впервые показан в Великобритании 12 ноября. Начало проката в США – 25 ноября. Даты выхода картины в других странах будут названы позже.
Главную роль в фильме исполнил Дэниел Крейг. В роли антагониста агента 007 – обладатель "Оскара" Рами Малек. Автомобилем Бонда будет Aston Martin Valhalla. Автор и исполнитель главной песни фильма – Билли Айлиш. В январе она стала самой молодой артисткой в истории Grammy, выдвинутой во всех четырех основных номинациях. Она же и победила в них.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьера нового фильма об агенте 007 в Пекине, а также промотур по Китаю отменены из-за вспышки коронавируса.
- Звезда телесериала "МакМафия" Джеймс Нортон может стать новым Джеймсом Бондом.