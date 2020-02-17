В Пекине отменили премьеру фильма об агенте 007 из-за коронавируса, – СМИ
2020-02-17 20:58:48
В китайскую столицу должен был приехать Дэниел Крэйг
Премьера нового фильма об агенте 007 в Пекине, а также "промотур" по Китаю отменены из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщило издание Deadline.
Ожидалось, что на премьеру в китайскую столицу приедет исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крэйг.
Решение об отмене продюсеры объяснили введением карантина на территории Китая и "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии".
Угроза распространения коронавируса "подорвала" индустрию развлечений в Китае. Так, руководители крупнейших сетей кинотеатров закрыли залы на неопределенный срок по всей стране.
Как ранее писал Фокус:
- В новом фильме бондианы агента 007 исполнила темнокожая актриса Лашана Линч.
- Во время съемок нового фильма о Джеймсе Бонде в Великобритании произошел несчастный случай, в ходе которого пострадал один человек. По официальным данным, контролируемый взрыв на съемочной площадке вышел из-под контроля. В результате происшествия пострадал один человек и были разрушены декорации.
- Юная певица Билли Айлиш представила свою новую композицию, которую написала для фильма про британского шпиона Джеймса Бонда, агента 007.
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