В Пекине отменили премьеру фильма об агенте 007 из-за коронавируса, – СМИ

2020-02-17 20:58:48

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В китайскую столицу должен был приехать Дэниел Крэйг

Премьера нового фильма об агенте 007 в Пекине, а также "промотур" по Китаю отменены из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщило издание Deadline.

Ожидалось, что на премьеру в китайскую столицу приедет исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крэйг.

Решение об отмене продюсеры объяснили введением карантина на территории Китая и "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии".

Угроза распространения коронавируса "подорвала" индустрию развлечений в Китае. Так, руководители крупнейших сетей кинотеатров закрыли залы на неопределенный срок по всей стране.

Как ранее писал Фокус:

 

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