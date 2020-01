Билли Айлиш и Мишель Обама: названы все лауреаты премии Грэмми 2020

Также премию получила украинская пианистка

В Лос-Анджелесе в Staples Center состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США – Грэмми 2020. В этом году больше всего статуэток унесла с собой певица Билли Айлиш. Также "Грэмми" получили экс-первая леди США Мишель Обама и украинская пианистка Надежда Шпаченко. Об этом пишет Daily Mail.

Больше всего наград получила певица Билли Айлиш, которая, как недавно стало известно, напишет песню для нового фильма про Джеймса Бонда. Она одержала победу в номинациях: "Запись года" Bad Guy, "Песня года" — Bad Guy,"Лучший новый артист", "Альбом года"— When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, и "Лучший вокальный поп-альбом" — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Мишель Обама получила Грэмми за "Лучший альбом разговорного жанра" — свою автобиографию Becoming.

Надежда Шпаченко за композицию The Poetry Of Places – в номинации "Лучший классический компендиум".

Также был отмечен саундтрек к сериалу "Чернобыль" - Хильдур Гуднадоттир получила Грэмми в номинации "Лучший саундтрек к визуальным медиа".

Список остальных лауреатов Грэмми 2020:

"Лучшее вокальное поп-исполнение" — Лиззо, Truth Hurts

Лиззо/Фото: CNN

"Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

Читайте также: Американская телекомпания попросила звезд не обнажаться на Grammy

Выступление Lil Nas X

"Лучшее рок-выступление" — This Land, Гари Кларк — младший

""Лучшая рок-композиция" — This Land, Гари Кларк — младший

"Лучший рок-альбом" — Social Cues, Cage The Elephant

"Лучший альтернативный альбом" — Father of the Bride, Vampire Weekend

"Лучший городской или современный альбом" — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

"Лучшее традиционное R&B-выступление" — Jerome, Лиззо

"Лучшее R&B-выступление" — Come Home, Anderson .Paak, André 3000

"Лучший R&B-альбом" — Ventura, Anderson .Paak

"Лучшая R&B-песня" — Say So, PJ Morton, JoJo

"Лучшее рэп-выступление" — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

"Лучшее рэп/песенное совместное исполнение" — Higher, DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend

Фото: CNN

"Лучший рэп-альбом" — Igor, Tyler, The Creator

"Лучшая рэп-песня" — A Lot, 21 Savage, Джей Коул

"Лучшее музыкальное видео" — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

"Лучший латинский рок или альтернативный альбом" — El Mal Querer, Росалия

"Лучший латинский поп-альбом" — #Eldisco, Алехандро Санс

"Лучший кантри-альбом" — While I’m Livin, Таня Такер

В этом году церемонию сопровождали скандалы, так, в середине января 2020 года с должности директора премии Грэмми была уволена Дебора Дуган. Подчиненные жаловались, что она часто злоупотребляет своими полномочиями, жестоко обращается с работниками компании, прибегает к публичным унижениям и оскорблениям.

Билли Айлиш и Лиззо/Фото: Filmmagic

Сама Дебора направила в Национальную академию жалобу на 44 страницах. В заявлении, которое она распространила в СМИ, говорится, что ее увольнение было вызвано только тем, что за полгода работы она выявила немало нарушений. В частности, Дебора Дуган заявила, что страдала от сексуальных домогательств и дискриминации по гендерному признаку.

Также в последний момент выяснилось, что организаторы церемонии награждения отменили выступление Тейлор Свифт. Предполагалось, что артистка откроет вечер хитом из альбома Lover. Причиной для отмены номера Свифт послужила ее композиция Man, затрагивающая тему гендерного неравенства, в частности из-за слов "Мне так надоело бежать так быстро, как я могу. Интересно, если бы я была мужчиной, то добралась бы туда быстрее?".

Алиша Киз и ее выступление-трибьют погибшему бескетболисту Коби Брайанту/Фото: Filmmagic

Как ранее писал Фокус:

61-летняя Дуган заменила Нила Портнау, который вызвал споры в 2018 году, когда предложил женщинам "ускориться", если они хотят быть признанными в "Грэмми". Правление академии привлекло двух независимых следователей для проведения независимого расследования.