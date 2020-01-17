Переворот в "Грэмми": руководителя Академии отстранили от должности

62-я церемония вручения "Грэмми" состоится 26 января в Лос-Анджелесе

Дебору Дуган, исполнительного директора и президента Академии звукозаписи, которая вручает премии "Грэмми", отстранили от должности всего за 10 дней до церемонии, сообщила BBC.

Ее отправили в административный отпуск по обвинению в нарушении дисциплины. Дуган была назначена руководителем всего пять месяцев назад.

Исполнять обязанности руководителя будет председатель попечительского совета Харви Мейсон-младший. Он отправил электронное письмо членам Академии, в котором написал, что "все мероприятия будут проходить по плану".

61-летняя Дуган заменила Нила Портнау, который вызвал споры в 2018 году, когда предложил женщинам "ускориться", если они хотят быть признанными в "Грэмми".

Правление академии привлекло двух независимых следователей для проведения независимого расследования. "Это необходимо, чтобы восстановить доверие членов Академии звукозаписи, восстановить моральный дух сотрудников Академии и позволить ей сосредоточиться на своей миссии – служить всем создателям музыки", – говорится в заявлении.

Журнал Variety сообщил, что Дуган столкнулась с сопротивлением ее попыткам модернизировать Академию звукозаписи, а один неназванный источник назвал ее удаление "переворотом".

62-я церемония вручения "Грэмми" состоится 26 января в Лос-Анджелесе.

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