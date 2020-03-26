Анджелина Джоли пожертвовала миллион долларов на обеды для детей из бедных семей

Американская актриса Анджелина Джоли пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду No Kid Hungry, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас, в условиях карантина из-за коронавируса около миллиарда детей по всему миру не посещают школу и, соответственно, не обедают в школьных столовых. Однако для многих это единственный полноценный прием пищи за день.

В США 22 миллиона детей сидят дома из-за пандемии коронавируса. А организация No Kid Hungry занимается обеспечением и доставкой обедов детям из малоимущих семей. На данный момент на счет организации поступило два миллиона долларов. И их уже распределили между штатами.И дети будут получать свои обеды даже в условиях карантина.

Джоли во время одного из своих визитов в статусе посланника ООН/Фото: ООН

Анджелина имеет специальный статус посланника от Верховного комиссара ООН по делам беженцев и активно занимается благотворительностью по всему миру.

К благотворительному начинанию Анджелины Джоли присоединились ее коллеги по актерскому цеху: Дженнифер Гарнер и Эми Адамс.

Фото: Hollywood reporter

Актрисы находятся в самоизоляции, но нашли способ собрать деньги. Они запустили проект Save With Stories: актрисы читают вслух детские книжки в соцсетях и просят жертвовать деньги, а все полученные средства перечисляют благотворительным организациям. Недавно к ним присоединились Люпита Нионго и "Капитан Марвел" Бри Ларсон.

Как ранее писал Фокус:

72-летний актер и бывший губернатор Калифорнии пожертвовал один миллион долларов фонду Frontline Responders Fund, который занимается поставкой критически важного оборудования в медучреждения. Об этом "Железный Арни" сообщил в Instagram и призвал всех присоединиться к нему. Фонд пытается обеспечить больницы по всему миру масками, халатами, перчатками и всем необходимым для борьбы с вирусом.