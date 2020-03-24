Оставайтесь дома: Лили-Роуз Депп и Натали Портман присоединились к флешмобу самоизоляции

2020-03-24 19:51:48

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Селебрити призывают всех оставаться дома и не подвергать себя угрозе заражения COVID-19

На прошлой неделе американский актер Кевин Бейкон, известный по ролям в фильмах "Дрожь земли" и "Люди Икс: Первый Класс" запустил в Instagram флешмоб #IStayHomeFor ("Я остаюсь дома ради"), в котором призвал всех оставаться в самоизоляции.

Суть челледжа, чтобы объяснить в посте, или написать на самодельном плакате ради кого и чего ты остаешься дома, а потом отметить друзей и знакомых, передав флешмоб дальше.

кевин бейкон, я остаюсь дома, флешмоб

Кевин Бейкон написал, что остается дома ради жены, актрисы Киры Седжвик

Флешмоб оказался весьма популярен и число его участников растет с каждым днем. К идее оставаться дома, не подвергая себя и других опасности заражения коронавирусом, присоединяются обычные люди по всему миру и звездные коллеги Бейкона.

лили-роуз депп, я остаюсь дома, флешмоб

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради была немногословна и просто призвала оставаться дома, потому что здесь есть фильмы, которые можно посмотреть, игры в которые можно поиграть и лакомства, которые можно попробовать

натали портман, я остаюсь дома, флешмоб

Натали Портман отметила, что стоит оставаться дома и пояснила почему: "у некоторых из моих друзей ослабленный иммунитет, некоторые беременны или особенно уязвимы. Я остаюсь дома ради них и миллионов медработников, которые каждый день рискуют жизнью ради нас".

джулия робертс, я остаюсь дома, флешмоб

Джулия Робертс написала, что "остается дома ради семьи, малого бизнеса, всех медработников, которые сражаются по всему миру, ради моего невероятного 95-летнего соседа. Я остаюсь дома, чтобы стать частью решения этой проблемы. Оставайтесь дома все. Это самое правильное, что можно сделать".

Дэвид Бэкхем, я остаюсь дома, флешмоб

Дэвид Бэкхем сидит дома ради жены и детей

эмма уотсон, я остаюсь дома, флешмоб

Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, остается дома ради родных и друзей

бен барнс, я остаюсь дома, флешмоб

Актер Бен Барнс, звезда сериала "Мир Дикого Запада", остается дома ради родителей

милли бобби браун, я остаюсь дома, флешмоб

Юная Милли Бобби Браун, звезда "Очень странных дел" остается дома ради родных и близких

мэрайя кэри, я остаюсь дома, флешмоб

Мэрайя Кэри и ее дети остаются дома ради любимых, медиков и всего мира

мишель пфайффер, я остаюсь дома, флешмоб

Актриса Мишель Пфайффер остается дома ради сестры

шеннон доэрти, я остаюсь дома, флешмоб

Мишель Доэрти остается дома ради всех в мире

дакота фаннинг, я остаюсь дома, флешмоб

Актриса Дакота Фаннинг остается дома ради Энж, подруги ее матери, которая выжила после пересадки почки и теперь находится в зоне риска, как и множество людей по всему миру

Как ранее писал Фокус:

 

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