Отельер в Швейцарии предлагает люкс-карантин: в стоимость включен тест на коронавирус

2020-03-24 18:00:03

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Шикарные апартаменты находятся в курортном городе Цуг на берегу озера

Владельцы сети шикарных отелей и апартаментов в Швейцарии под названием Le Bijou, когда поток туристов иссяк, решили выйти на новый уровень и теперь предлагают своим клиентам самоизолироваться с шиком. Новый сервис получил название "Covid-19 Сервис", пишет Bloomberg.

Клиенты за 822 доллара в день получают полную изоляцию в шикарной обстановке. Более того, если они захотят сделать тест на коронавирус, то медик придет прямо к ним в апартаменты, избавив от необходимости сидеть среди других потенциальных больных в приемном покое госпиталя. Правда, если тест подтвердится, то за визиты медсестры из частной клиники придется доплатить.

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Исполнительный директор компании, Александр Хюбнер, правда признался, что пока никто из клиентов тестироваться не пожелал.

Расположены апартаменты в маленьком городке Цуг на берегу озера Цугерсb за 30 километров от Люцерна.

Зарегистрироваться можно не встречаясь с персоналом, поэтому клиенты имеют возможность оставаться в полной изоляции. "Им не нужно никому пожимать руки", - сказал Хюбнер.

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Все фото: Le Bijou

Также клиенты получают блюда, приготовленные шеф-поваром по индивидуальной диете, высокоскоростной интернет, если они все захотят поработать, или связаться с кем-то, а если им захочется подышать свежим воздухом – то джакузи в закрытом внутреннем дворике к их услугам.

Хоть сервис и запустился недавно, но уже половина апартаментов занята, что свидетельствует о том, что прибыль отели могут получать и во время пандемии – им стоит лишь обеспечить полную приватность клиентов.

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