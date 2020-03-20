Создатели "Анатомии Грей" отдали медицинскую экипировку со съемочной площадки пожарным и врачам

Для съемок сериала про будни врачей на съемочной площадке хранилось огромное количество масок, перчаток и прочих средств защиты

Создатели известного сериала про работу врачей в больнице Сиэтла нашли применения всем запасам медицинской экипировки, которые приобретались для съемок – они просто пожертвовали все это врачам и пожарным. Об этом пишет Daily Mail.

Хоть действие сериала "Анатомия Грей" (другое название "Анатомия страсти") и происходит в Сиэтле, но снимается он в Лос-Анджелесе. Процесс съемок 17 сезона был приостановлен из-за коронавируса, съемочная группа и актеры отправились по домам, а создатели сериала приняли решение отдать всю медэкипировку со съемочной площадки "Анатомии" и спин-оффа "Пожарная часть 19" тем, кто в ней нуждается больше – врачам и пожарным.

Криста Вернофф, исполнительный продюсер сериала, рассказала в телешоу Good Morning America, что последний раз они передали 300 медицинских масок. А ранее пожертвовали перчатки, медицинские халаты, защитные очки и костюмы. Все это подлинное, а не созданное художниками по костюмам и было приобретено для съемок.

Ранее врачи в США записывали видеообращения с просьбами пожертвовать маски и прочие средства защиты. Того, что поставляется, катастрофически не хватает, медикам в экстренных ситуациях, когда новых масок нет, а принимать больных нужно, рекомендуют защищать рот и нос банданами, или шарфами.

На сегодняшний день в США зарегистрировано 14 366 случаев заболевания и 217 случаев смерти.

Как ранее писал Фокус:

Из-за распространения коронавируса в США отложили съемки специального выпуска знаменитого сериала "Друзья". "Съемки спецвыпуска без сценария о воссоединении ("Друзей") должны были начаться в этом месяце, однако их отложили из-за мировой пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.