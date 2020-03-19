Съемки спецвыпуска сериала “Друзья“ отложили из-за коронавируса, – СМИ

Дата возобновления съемок пока неизвестна

Из-за распространения коронавируса в США отложили съемки специального выпуска знаменитого сериала "Друзья". Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

"Съемки спецвыпуска без сценария о воссоединении ("Друзей") должны были начаться в этом месяце, однако их отложили из-за мировой пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.

По словам собеседников издания, съемки должны были продолжиться на следующей неделе на съемочной площадке Warner Bros. Studio в Бурбанке, в Лос-Анджелесе.

Издание пишет, что снимать спецвыпуск серила не будут, по крайней мере, до мая. Конкретная дата возобновления съемок пока неизвестна.

В начале февраля этого года главные актеры американского сериала "Друзья" согласовали снять совместный специальный выпуск. В новом выпуске полюбившиеся миллионам зрителей герои должны воссоединиться. На экране вновь предстанут Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

О сценарии нового эпизода не сообщается, но, согласно мнению некоторых экспертов, он может представлять из себя разговорное шоу.

Сам сериал выходил в эфир в 1994-2004 годах. Он был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и принес международную славу исполнителям главных ролей, а также выиграл ряд наград и завоевал огромную аудиторию.

На данный момент сериал "Друзья" транслируют на Netflix, однако вскоре он покинет этот сервис и по контракту перейдет на HBO Max, который планируют запустить в 2020 году.

Как ранее писал Фокус:

Сценаристка и одна из создателей ситкома популярного сериала "Друзья" Марта Кауфманн расставила точки над "i" в отношении слухов о съемках продолжения сериала. В интервью журналу The Rolling Stone она призналась, что по ряду причин продолжение никто снимать не будет.

Актеру Дэвиду Швиммеру, известному по роли Росса Геллера в ситкоме "Друзья", предложили сняться в пародии на сериал во "взрослом жанре" за миллион долларов.

В США в возрасте 72 лет накануне вечером умерла режиссер и автор песен Алли Уиллис, написавшая заглавную песню к сериалу "Друзья".