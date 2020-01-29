Неловкая ситуация: Дэвид Швиммер предложил снять "черный" ремейк "Друзей"

Актер забыл, что именно "Друзья" были в некотором роде ремейком

С момента выхода на экраны культового сериала "Друзья" прошло уже 25 лет, однако он все еще в топе и периодически становится предметом обсуждения. Ведь сейчас зрители замечают в нем проблемы с гомофобией, сексизмом, расовым однообразием и прочими вещами, немыслимыми в 2020 году. В интервью актер Дэвид Швиммер, сыгравший в телесериале Росса, постарался ответить на некоторые претензии зрителей и попал в конфузную ситуацию. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, люди, которые обвиняют "Друзей" в нетерпимости, не понимают, что для 90-х годов прошлого века он был революционно прогрессивным. "В пилотной серии жена бросает моего героя и уходит к женщине, а потом у них проходит свадьба, на которую зовут его", – рассказал Швиммер. Также актер предположил, что было бы хорошо сделать полностью "черный" и "азиатский" ремейк "Друзей".

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Однако он не учел тот факт, что "Друзья" – в некотором смысле "белый" ремейк сериала Living Single ("Холостые мужчины и незамужние женщины"), который создатели "Друзей" использовали как источник вдохновения. В этом проекте шестерых друзей сыграли афроамериканские актеры (одна из них – Куин Латифа). Сериал выходил на канале Fox с 1993 по 1998 год.

Плакат Living Single

Журналист Майкл Харриот написал в твиттере, что еще до выхода Living Single на экраны одним из возможных вариантов его названия было как раз "Друзья".

Более того, в 1993 году тогдашний президент канала NBC, давнего конкурента Fox, сказал в интервью, что хотел бы выпускать телепроект вроде "Холостых мужчин и незамужних женщин". А спустя год в эфире NBC появились "Друзья"

Эрика Александер, одна из актрис, сыгравших в Living Single, написала пост в Twitter, в котором отметила, что именно она с коллегами "изобрела шаблон": "Привет, Дэвид Швиммер, ты серьезно говоришь мне, что никогда не слышал о Living Single? Мы изобрели шаблон! Всегда пожалуйста, братан", - написала она.

Также в интервью Швиммер отметил, что "всегда осознавал свою ответственность, как белого гетеросексуального мужчины" и хотел ввести в "Друзей" межрасовое разнообразие: чтобы его герой Росс встречался с темнокожими девушками, или с азиатками.

Швиммер рассказал, что поддержал движение #MeToo, потому что о домогательствах к женщинам узнал от собственной матери: она была юристом и постоянно подвергалась домогательствам со стороны коллег, судей и даже собственных клиентов, чьи права она защищала в суде.

Как ранее писал Фокус:

Сценаристка и одна из создателей ситкома популярного сериала "Друзья" Марта Кауфманн расставила точки над "i" в отношении слухов о съемках продолжения сериала. В интервью журналу The Rolling Stone она призналась, что по ряду причин продолжение никто снимать не будет.