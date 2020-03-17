Новая Зеландия под замком: съемки "Аватара" приостановили на неопределенный срок

Производство сиквела продолжится, но в Лос-Анджелесе

Один из самых ожидаемых фильмов, сиквел "Аватара" Джеймса Кэмерона может выйти на экраны со значительным опозданием. Съемки в Новой Зеландии приостановлены из-за попыток правительства этой страны остановить распространение коронавируса. Об этом пишет Variety.

Продюсер Джон Ландау подтвердил, что съемочная группа должны была прибыть в пятницу в Веллингтон, однако было принято решение оставаться в Лос-Анджелесе. В то же время команда Weta Digital продолжит работу над визуальными эффектами. Предварительно на них планируют потратить не менее миллиарда долларов.

Когда съемки в Новой Зеландии возобновятся – неизвестно. Однако продюсер говорит, что ситуация быстро меняется, так что может случится, что перерыв в съемках будет не таким уж долгим.

Сиквел "Аватара" планировали показать 17 декабря 2021 года, а следующие три фильма должны были выйти в декабре 2023 года, декабре 2025 года и декабре 2027 года.

По состоянию на вторник в Новой Зеландии было зарегистрировано 12 подтвержденных случаев коронавируса. Уже с начала этой недели власти Новой Зеландии ввели новое правило: все прибывшие в страну должны провести на карантине 14 дней.

Как ранее писал Фокус:

Режиссер Джеймс Кэмерон подогревает интерес к новому фильму "Аватар" и показывает концепт-арты, демонстрирующие, как будут выглядеть новые локации, показанные в картине. Напомним, первый фильм вышел еще в 2009 году и установил рекорд по сборам, который держался десять лет, пока его не обошли "Мстители: Финал".