Коронавирус в мемах: как люди по всему миру переживают самоизоляцию и карантин

Карантин, самоизоляция, работа по удаленке и рекомендации не выходить из дома без необходимости – все это породило волну шуток в Сети

Весь мир, которые еще недавно был свободен для передвижений и путешествий, становится закрытым и обособленным. Людям запрещают выходит из домов в странах, где COVID-19 распространяется быстрее, в других рекомендуют соблюдать дистанцию и средства защиты, если уже пришлось выйти из дома. А популярные туристические места впервые за долгое время стали пустынными.

Чем еще заняться в самоизоляции, когда кинотеатры, музеи и прогулки стали недоступны? Конечно, шутить над сложившейся ситуацией, ведь боятся уже все устали.

Перевод: Каждый после коронавируса: "О, я не видел вас со времен чумы"

Перевод: Чак Норрис встретился с коронавирусом. Теперь коронавирус на карантине на 14 дней.

Перевод: когда у кого-то нет четырехсот рулонов туалетной бумаги: "Хм, значит ты выбрал... смерть".

Перевод: юрист по разводам, ожидающий клиентов, которые были в карантине со своими партнерами в течении нескольких недель.

Перевод: я, покидающий дом моих друзей, после того, как спер всю их туалетную бумагу.

Перевод: я и парни идем в магазин.

Перевод: дневник карантина.

День 1: У меня достаточно еды, чтобы продержаться несколько месяцев, если не лет, поэтому я могу оставаться в изоляции столько, сколько потребуется.

День 1+45 минут: Я в супермаркете, потому что захотел Twix.

Перевод: "Социальное дистанцирование" — боже, я готовился к пандемии всю свою жизнь. Интроверты, мы наконец-то полезны.

Как ранее писал Фокус:

Американская кинокомпания Universal Pictures объявила, что в пятницу, 20 марта, сразу несколько новых фильмов компании, включая "Человека-невидимку", "Охоту" и "Эмму", станут доступными в онлайн-сервисах. Это решение компания приняла на фоне запретов во многих странах массовых мероприятий из-за коронавируса. Фильмы можно будет взять напрокат на срок до 48 часов по цене $19,99. Они будут доступными на всех рынках, где в настоящее время фильмы идут в кинотеатрах.