Куркума и парацетамол: Ольга Куриленко рассказала, как лечит коронавирус дома

Актриса уже сообщила в соцсетях, что чувствует себя лучше

"Девушка Бонда" была одной из первых селебрити, подхвативших COVID-19. Куриленко сообщила о заболевании четыре дня назад. А сегодня написала, что чувствует себя гораздо лучше. И перечислила препараты, которые принимает.

16 марта Ольга написала, что почувствовала недомогание неделю назад, находясь в Лондоне. Она прошла тест и, удостоверившись в диагнозе, отправилась домой в самоизоляцию.

Фото: Instagram olgakurylenkoofficial

Актриса рассказала, что у нее была температура и слабость. С этими симптомами она боролась, принимая парацетамол, куркумин, витамины С, Е, Д, B5 и цинк.

Она особо подчеркнула, что все вышеперечисленное не лечит коронавирус, но может "помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией". И, видимо, так и произошло. Потому что уже сегодня она написала, что температуры больше нет и она чувствует себя намного лучше.

Но Ольга также сообщила, что, выбирая препараты, следует внимательно изучать аннотацию с побочными эффектами, так как не все, что подошло ей поддержать иммунитет, подойдет и все остальным.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Куриленко сообщила, что ее отказались госпитализировать. Медработники ей объяснили, что больницы переполнены и забирают только больных в тяжелом состоянии. Актриса говорит, что сделала тест на коронавирус после того, как карета скорой помощи привезла ее в больницу с температурой выше 39. Она не знает, где именно подхватила вирус.