Том Хэнкс выписался из больницы после лечения COVID-19

Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме

Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия).

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.

О том, что Том Хэнкс и его жена заразились COVID-19, стало известно 12 марта.

Пара совершила визит в Австралию, для съемок в фильме об Элвисе Пресли. После того как стал известен диагноз актера, съемки фильма приостановили.

Как пишет издание, звездная пара считает, что они заразились коронавирусом когда находились в США или в пути из Америки в Австралию.

Еще находясь в больнице, актер на своей странице в Twitter поблагодарил за оказываемую помощь и призвал подписчиков заботиться друг о друге.

Том Хэнкс, который известен зрителям по фильмам "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим.

Как ранее писал Фокус:

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. И фото с инструкцией супермодель показала в своем Instagram. Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.