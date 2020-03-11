Маска и защитный костюм: Наоми Кэмпбелл показала, как спасается от коронавируса
2020-03-11 10:00:44
Супермодель и раньше дезинфицировала все, к чему прикасалась в самолете, но теперь на помощь ей пришли более радикальные методы
Американская супермодель Наоми Кэмпбелл наглядно продемонстрировала, как теперь, пока коронавирус распространяется по миру, старается себя обезопасить. И фото с инструкцией супермодель показала в своем Instagram.
Теперь, выходя из дома и, направляясь в аэропорт, Наоми надевает защитный костюм вроде тех, что используют в лабораториях и медицинскую маску.
Руки она защищает перчатками, а глаза – пластиковыми очками. Также супермодель носит с собой полную сумку дезинфицирующих средств, которыми протирает все поверхности в самолете к которым прикасается.
Все фото: Instagram naomi
И она не пользуется теми пледами, что выдают в бизнес-классе самолета. У Наоми всегда с собой свое собственное флисовое одеяло.
Как ранее писал Фокус:
- Супермодель выпустила очередной ролик для своего видеоблога "Being Naomi", в котором рассказала, как путешествует самолетами. С собой в самолет Наоми берет огромную сумку Louis Vuitton, в которую кладет все, что может ей понадобиться. Перед полетом она покупает себе шоколадки, жевательный мармелад и пару модных журналов. Выбирает в самолет удобную одежду и обувь.
- Президент Франции и его супруга Брижит устроили роскошный прием, чтобы отметить начало Недели моды в Париже. И пригласили селебрити из мира моды. В числе гостей мероприятия были Жан-Поль Готье, Наоми Кэмпбелл, Оливье Рустен, Имран Амед, Симон Порт Жакемус, Мари-Грация Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли и многие-многие другие.