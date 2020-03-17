Врачи отказались госпитализировать больную коронавирусом Ольгу Куриленко

Актрисе сказали, что если станет хуже, звонить опять в "скорую"

Американскую актрису украинского происхождения Ольгу Куриленко, заболевшую коронавирусом, врачи отказались госпитализировать.

Об этом она написала в своем Instagram.

Медработники ей объяснили, что больницы переполнены и забирают только больных, которые борются с жизнью.

"Мне сказали, что если станет хуже, звонить опять в скорую", – рассказала "девушка Бонда".

Актриса говорит, что сделала тест на коронавирус после того, как карета скорой помощи привезла ее в больницу с температурой выше 39. Она также не знает, где именно подхватила вирус.

"Это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", – рассказала Ольга.

Как ранее писал Фокус:

Ранее Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, заявила о заражении коронавирусом.

Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия). Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.