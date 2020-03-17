Ушли на карантин: актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью подхватили коронавирус

Оба рассказали, что симптомов у них практически нет

Все больше знаменитостей подхватывают вирус COVID-19. Так, в соцсетях о том, что заразились, сообщили Идрис Эльба и Кристофер Хивью.

Британский актер Идрис Эльба признался, что заразился коронавирусом, однако не знает где. Он просто прошел тест, и он оказался положительным.

"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте", — написал он в Twitter. Впрочем его подписчиков заинтересовало, каким образом он прошел тест, если даже не имел никаких симптомов. И пришли к выводу, что в этом помогла популярность актера и его деньги.

Также о заболевании COVID-19 сообщил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов".

Фото: Instagram khivju

"Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды, — написал он в Instagram. — Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы!".

Как ранее писал Фокус:

Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия). Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.