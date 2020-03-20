Звезда сериалов "Рим" и "Игра престолов" подхватила коронавирус

Британская актриса Индира Варма сообщила, что у нее постельный режим

50-летняя британская актриса Индира Варма сообщила, что заразилась COVID-19 и теперь соблюдает постельный режим. Об этом она написала в своем Instagram.

Актриса известна по ролям в сериалах "Рим", "Торчвуд", "Игра престолов", "Карнивал Роу", также снималась в эротической драме "Кама Сутра: история любви", а сейчас, вместе с другими актерами, репетировала спектакль "Чайка" по произведению Антона Чехова.

Однако премьеру отложили, театр закрыли, а актеры получили незапланированный отпуск. В время которого Индира почувствовала себя плохо и обратилась к врачам.

"Я верю, что чайка, как феникс, возродится из пепла", - написала актриса. И сообщила, что сейчас соблюдает постельный режим и очень плохо себя чувствует.

Фото: Instagram indypindy9

Но поклонники переживают не только за здоровье Индиры, но и за состояние ее коллеги по съемочной площадке и театральным подмосткам. Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", должна была играть вместе с Индирой в "Чайке".

Однако теперь она также ушла на вынужденные каникулы. И она не находится в самоизоляции. Актрису сняли на улицах Лондона, когда она выгуливала собаку.

Как ранее писал Фокус:

Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия). Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.