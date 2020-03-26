Старший сын Анджелины Джоли уехал из Южной Кореи из-за пандемии COVID-19

Мэддокс, старший приемный сын Анджелины Джоли был вынужден уехать из Южной Кореи и вернуться домой. Учебный семестр закончился раньше срока из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет People.

18-летний студент учился в сеульском университете Енсе, где изучал биоинженерию. Он поступил в университет год назад. Проводить его приехала Джоли и произвела фурор среди абитуриентов и их родителей.

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Джоли и Мэддокс в университет Енсе/Фото: Instagram xx_efu

Но теперь, из-за коронавируса, учебный год завершился раньше и Мэддокс принял решение вернуться к семье. Он хочет больше времени проводить с сестрами и братьями.

Но юноша уже сообщил, что бездельничать в самоизоляции не будет. Свободное время он потратит на изучение корейского и русского языков.

А также будет помогать матери в ее благотворительной деятельности. Анджелина Джоли помогает сразу нескольким фондам, среди них один, основанный ею еще во время брака с Бредом Питтом. Он назван в честь Мэддокса, камбоджийца по происхождению, и финансирует десять школ в этой стране. Также Джоли поддерживает школу для девочек в Кении и две школы для девочек в Афганистане.

Как ранее писал Фокус:

Джоли усыновила Мэддокса в марте 2002 года в Камбодже, где она снималась в фильме "За гранью" о странах третьего мира. Мальчику на тот момент был один год и его звали Рат Вибол Он находился в сиротском приюте для беженцев.