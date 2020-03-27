Марк Цукерберг пожертвует 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Марк Цукерберг и его жена Присцилла пожертвуют 25 миллионов на ускорение разработки методов лечения COVID-19. Об этом основатель Facebook сообщил на своей страничке в этой соцсети.

Миллиардер отметил, что сотрудничает с фондом основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды, а также другими организациями. Их задача поскорее выявить наиболее перспективные существующие препараты и определить, какие из них могут быть эффективны для профилактики и лечения коронавируса.

Они уже прошли клинические испытания на безопасность, и если они окажутся эффективны, то сделать их доступными будет гораздо быстрее, чем разработать и протестировать новую вакцину.

"Надеюсь, это произойдет через несколько месяцев, а не через год или больше. Я с нетерпением жду того, что разработает исследовательский центр Therapeutics Accelerator", - отметил Марк Цукерберг.

Фото: Instagram zuck

Кроме того, 35-летний бизнесмен переведет 50 миллионов долларов исследовательскому фонду, который работает совместно с ВОЗ. Исполнительный директор фонда Билла Гейтса отметил, что правительства, частные предприятия и благотворительные организации должны действовать быстро, и финансировать научно-исследовательские работы, чтобы останавливать распространение заболеваний, вроде коронавируса. А Джереми Фаррар, директор компании Wellcome, которая также сотрудничает с исследовательским центром заявил, что главная задача заключается в том, чтобы результат их работы был доступным для всех людей по всему миру.



Как ранее писал Фокус:

Модный дом Armani Group, базирующийся в Милане, объявил о том, что все производственные мощности теперь будут шить одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестер, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса. Также 85-летний Джорджио Армани планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии.