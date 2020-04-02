Как у Билла Гейтса и Идриса Эльбы: Папа Римский носит часы за 15 долларов
Журналисты выяснили, что Папа Римский Франциск, проповедующий скромность и воздержанность, оказался весьма непритязателен и в выборе наручных часов. Оказалось, что он предпочитает Casio MQ24-7B, которые можно купить за демократичную цену в 15 долларов. Об этом пишет GQ.
Такой же модели, да и всей марке в целом отдают предпочтение Билл Гейтс, Марк Уолберг, Идрис Эльба и рэпер Tyler, the Creator.
Tyler, the Creator с другом (справа)/Фото: GQ
Причем Папа свои часы практически не снимает, часто появляется в них на публике и постоянно сверяет по ним время.
Фото: Vatican News
Его предшественник, Бенедикт XVI предпочитал дорогие Calatrava Patek Philippe, а Иоанн Павел II любил щегольнуть Rolex.
Впрочем, Бенедикту XVI пресса даже дала прозвище "папа Prada" за любовь к туфлям, пошитым на заказ этим модным домом. Также он любил одеваться в фирме Gammarelli, обшивающей понтификов еще с 1792 года. Изысканный бутик марки располагается на Via dei Cestari около Пантеона.
А Франциск за покупками ходит в бюджетный Euroclero и покупает здесь любимые хлопковые белые облачения за пару сотен евро.
Как ранее писал Фокус:
- Папа Франциск из-за коронавируса прочел проповедь по телевизору. После этого понтифик все же вышел к окну Апостольского дворца и помахал собравшимся верующим рукой. При этом, он ничего так и не сказал.
- Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на должность в Государственном секретариате (министерстве иностранных дел) Ватикана. 66-летняя Франческа Ди Джованни будет одним из двух заместителей министра иностранных дел государства. Она будет отвечать за многосторонние отношения.