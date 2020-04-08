Новый номер итальянского Vogue вышел с белой обложкой
Апрельский номер итальянского издания журнала о моде Vogue вышел с белой обложкой. Креативный директор Vogue Italia Фердинандо Вердери объяснил выбор просто: "В такие времена мы считаем, что тихая обложка говорит гораздо больше, чем любое слово или изображение".
Вердери в своей колонке также написал, что белый цвет - это универсальное послание силы, чистоты, уважения и надежды. "И все же за молчанием этой обложки оживает очень яркий мир Vogue Italia".
В номере опубликованы работы более 40 фотохудожников, которые работали в условиях карантина, не нарушали ограничения и "создали простые и честные образы", изображая моду так, чтобы она максимально отражала их личные ощущения.
Некоторые из снимков, которые будут под белой обложкой Vogue
Работы объединены под названием FarAwaySoClose, что значит - все далеко друг от друга, но все же никто не одинок.
Как ранее писал Фокус:
- 45-летняя Виктория Бекхэм стала главным героем нового номера Vogue Greece. На обложке британская звезда позирует в одежде из весенне-летней коллекции своего бренда.
- В декабрьском номере Vogue UA на обложке появлялась супруга президента Украины Владимира Зеленского. Фотосессию провели при участии международной съемочной команды. А в большом интервью Елена Зеленская рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.