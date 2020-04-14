Брэд Питт отремонтировал дом своей гримерши и получил признание в любви

56-летний Питт сделал ремонт в гараже своей гримерши Джин Блэк, за что получил крепкие объятия, искреннюю благодарность и слова "я тебя люблю". Об этом пишет Mercury News.

Телешоу от братьев Дрю и Джонатана Скотта под названием Celebrity IOU рассказывает о том, как знаменитости из так называемого А-листа делают ремонт у тех людей, которые помогли им добиться успеха, но при этом остались в тени. В съемках шоу, кроме Питта, уже приняли участие Ребел Уилсон, Мелисса Маккарти, Джереми Реннер и Виола Дэвис.

В случае с Брэдом Питтом, это его гримерша Джин Блэк, с которой он дружит и сотрудничает уже много лет. Джин работала с актером в практически всех его картинах и даже выравнивала тон на его ягодицах для фильма "Легенды осени" (Legends of the Fall). Пока Джин была в отъезде, актер вместе с ведущими отправился к ней домой и полностью переоборудовал ее гараж, чтобы переделать его в гостевой домик с косметологическим кабинетом и кладовой.

Брэд сам взял в руки молоток и принял самое активное участие в ремонте. Говоря об отношениях с Джин, актер отметил, что они очень близки. "Она моя семья. Мы как брат и сестра. Я ее очень ценю", — рассказал Питт, объясняя, почему именно кандидатуру Джин предложил для ремонта.

А когда Джин увидела результат, то даже прослезилась. "Я очень тронута и не знаю, как его отблагодарить. Я люблю тебя, Брэд", — сказала Джин Блэк.

Впрочем, практически признались в любви Питту и сами ведущие. Они рассказали, что не ожидали, насколько приятным в общении окажется актер. По их словам, Питт был очень мил и перезнакомился со всеми на съемочной площадке, стараясь запомнить имя каждого.

"Он помнил всех и хотел быть уверенным, что они знают, как он благодарен им за то, что происходит. Он был настоящим джентльменом во всех смыслах этого слова", — рассказали братья Скотт.



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