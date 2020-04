"Нам нужно поговорить": в Сеть попала переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл

Адвокаты 38-летней Меган Маркл представили суду новые документы по делу о защите частной жизни, которое герцогиня Сассекская возбудила против издателя таблоида The Mail on Sunday. Документы, приобщенные к делу, включают в себя сообщения, которые 35-летний принц Гарри посылал отцу своей невесты незадолго до свадьбы, пытаясь отговорить его общаться с британскими таблоидами. Об этом пишет ВВС.

Документы были поданы в суд 200 апреля, а накануне этого герцоги Сассекские обратились к редакторам The Sun, Daily Mail, The Mirror, The Express, The Mail on Sunday, The Daily Express, чтобы объявить о прекращении всякого сотрудничества в дальнейшем.

Фото: Daily Mail

Меган Маркл, напомним, подала в суд на Associated Newspapers Limited, издателя The Mail on Sunday и сайта Mail Online, после публикации таблоидом письма, которое она отправила своему отцу Томасу Марклу. С ним безуспешно пытался связаться принц Гарри, чьи сообщения теперь находятся в распоряжении суда. Адвокаты Меган уверяют, что британскими таблоидами была опубликована отредактированная версия письма и смысл послания был искажен.

"Том, это снова Гарри! Нам на самом деле нужно поговорить с вами. Вам не стоит извиняться, мы понимаем обстоятельства, но "публичные действия" только ухудшат ситуацию. Если вы любите Мег и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне, так как возможны два других варианта, которые не потребуют от вас общения со СМИ. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог объяснить. Мы с Мег не злимся на вас, нам просто нужно поговорить с вами", — изначальная версия звучала так. Но в прессе появилась сильно урезанная копия.

Том Маркл был приглашен на свадьбу дочери и даже делал фото во фраке, но в последний момент отказался ехать якобы из-за проблем со здоровьем. Впрочем, он давал комментарии таблоидам.

Поэтому принц снова попытался предостеречь будущего тестя: "Любой разговор с прессой выльется в неприятные последствия, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как и пытались с первого дня".

Фото: Wireimage



По словам адвокатов Меган Маркл, ее отец не ответил на сообщения принца Гарри. И не брал трубку, когда ему звонила дочь. Зато он согласился на интервью с таблоидом TMZ. После свадьбы Том Маркл также не хранил молчание, рассказывая о том, что дочь его избегает, не хочет общаться и даже не позвала его на свадьбу.

Впрочем, решение герцогов Сассекских игнорировать некоторые британские издания возмутило Букингемский дворец. Оказалось, что о своем решении Меган и Гарри не сообщили принцу Чарльзу, а королева и вовсе была расстроена, получив подобный "сюрприз" в свой день рождения.

Гарри и Меган в Лос-Анджелесе выгуливают собак

Редакторы СМИ также возмущены подобным решением и назвали его "цензурой". Иэн Мюррей из Общества редакторов Британии сказал, что "хотя герцог и герцогиня говорят, о поддержке свободной прессы, тут они подают неудачный пример. Диктуя, с какими СМИ они будут работать, а какие бойкотировать, они, без сомнения, непреднамеренно помогают богатым и влиятельным людям во всем мире использовать их пример в качестве предлога для нападок на СМИ, когда им это удобно".

Как ранее писал Фокус:

Бывшая приятельница герцогини Сассекской, телеведущая Лиззи Канди рассказала, что Меган Маркл целенаправленно искала себе знаменитых британцев для того, чтобы устроить личную жизнь. Так, по словам телеведущей, Маркл начала искать себе подходящую партию задолго до того, как познакомилась с принцем Гарри.