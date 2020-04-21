"Нам нужно поговорить": в Сеть попала переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл

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И теперь Меган и Гарри собираются бойкотировать британскую прессу  

Адвокаты 38-летней Меган Маркл представили суду новые документы по делу о защите частной жизни, которое герцогиня Сассекская возбудила против издателя таблоида The Mail on Sunday. Документы, приобщенные к делу, включают в себя сообщения, которые 35-летний принц Гарри посылал отцу своей невесты незадолго до свадьбы, пытаясь отговорить его общаться с британскими таблоидами. Об этом пишет ВВС.

Документы были поданы в суд 200 апреля, а накануне этого герцоги Сассекские обратились к редакторам The Sun, Daily Mail, The Mirror, The Express, The Mail on Sunday, The Daily Express, чтобы объявить о прекращении всякого сотрудничества в дальнейшем.

Фото: Daily Mail

Меган Маркл, напомним, подала в суд на Associated Newspapers Limited, издателя The Mail on Sunday и сайта Mail Online, после публикации таблоидом письма, которое она отправила своему отцу Томасу Марклу. С ним безуспешно пытался связаться принц Гарри, чьи сообщения теперь находятся в распоряжении суда. Адвокаты Меган уверяют, что британскими таблоидами была опубликована отредактированная версия письма и смысл послания был искажен.

"Том, это снова Гарри! Нам на самом деле нужно поговорить с вами. Вам не стоит извиняться, мы понимаем обстоятельства, но "публичные действия" только ухудшат ситуацию. Если вы любите Мег и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне, так как возможны два других варианта, которые не потребуют от вас общения со СМИ. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог объяснить. Мы с Мег не злимся на вас, нам просто нужно поговорить с вами", — изначальная версия звучала так. Но в прессе появилась сильно урезанная копия.

Том Маркл был приглашен на свадьбу дочери и даже делал фото во фраке, но в последний момент отказался ехать якобы из-за проблем со здоровьем. Впрочем, он давал комментарии таблоидам.

Поэтому принц снова попытался предостеречь будущего тестя: "Любой разговор с прессой выльется в неприятные последствия, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как и пытались с первого дня".

Фото: Wireimage  

По словам адвокатов Меган Маркл, ее отец не ответил на сообщения принца Гарри. И не брал трубку, когда ему звонила дочь. Зато он согласился на интервью с таблоидом TMZ. После свадьбы Том Маркл также не хранил молчание, рассказывая о том, что дочь его избегает, не хочет общаться и даже не позвала его на свадьбу.

Впрочем, решение герцогов Сассекских игнорировать некоторые британские издания возмутило Букингемский дворец. Оказалось, что о своем решении Меган и Гарри не сообщили принцу Чарльзу, а королева и вовсе была расстроена, получив подобный "сюрприз" в свой день рождения.

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Редакторы СМИ также возмущены подобным решением и назвали его "цензурой". Иэн Мюррей из Общества редакторов Британии сказал, что "хотя герцог и герцогиня говорят, о поддержке свободной прессы, тут они подают неудачный пример. Диктуя, с какими СМИ они будут работать, а какие бойкотировать, они, без сомнения, непреднамеренно помогают богатым и влиятельным людям во всем мире использовать их пример в качестве предлога для нападок на СМИ, когда им это удобно".

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