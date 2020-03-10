Холодное прощание: Меган Маркл и Кейт Миддлтон игнорировали друг друга на Дне Содружества

И выбрали для торжественной службы яркие наряды

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в службе в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества. Это официальное событие стало последним, в котором они приняли участие от лица короны. Об этом пишет Daily Mail.

И к нему было приковано внимание таблоидов по всему миру. Журналисты жаждали скандала, и он случился, пусть и неявным образом. Принцы Гарри и Уильям с супругами прибыли в Вестминстерское аббатство порознь. Причем герцоги Сассекские заняли свои места раньше, так как не принимали участие в традиционном шествии.

А когда прибыли Кейт Миддлтон и принц Уильям, то Меган произнесла короткое "привет". На чем обмен любезностями и завершился.

Обе пары напряженно игнорировали друг друга, хоть и исполнили все обязанности членов королевской семьи: поприветствовали гостей, пообщались с приглашенными детьми из лондонских школ и дали возможность журналистам сделать отличные снимки. Для своего последнего официального мероприятия Меган выбрала зеленое платье с драпировкой и шляпку с вуалью.

Фото: Wireimage

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А Кейт Миддлтон выбрала для мероприятия оттенки красного: пальто винного цвета французского дизайнера Кэтрин Уолкер, в котором она уже появлялась во время празднования Рождества в Сандрингеме в 2018 году.

Всего через несколько часов после напряженной церковной службы и вынужденной встречи с Меган Маркл и принцем Гарри герцогиня Кембриджская посетила благотворительный вечер организации Place2Be, которая оказывает помощь детям, попавшим в затруднительную ситуацию.

Фото: Instagram kensingtonroyal

Для этого визита она выбрала синее платье от дизайнера Дженни Пэкхэм, которое уже надевала для гала-вечера в Болливуде во время официального визита в Индию четыре года назад.

Теперь этот наряд Кейт сравнивают с алым платьем Меган Маркл, которая днем ранее посетила Альберт-холл, когда вместе с принцем Гарри присоединилась к гостям и участникам фестиваля военных оркестров Королевской морской пехоты. Для торжественного вечера герцогиня выбрала платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, которого очень любят Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет.

Наряд Меган уже сравнили со знаменитым красным платьем героини Джулии Робертс из фильма "Красотка" и назвали его настоящим голливудским шиком. Все-таки члены королевской семьи выбирают менее броские наряды.

Фото: Instagram sussexroyal

Но образ герцогини отлично гармонировал с парадной формой ее супруга, принца Гарри. После официального отречения от королевских обязательств он больше не сможет надевать парадный мундир и носить знаки отличия, но сохранит военные звания.

После выхода из королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри смогут жить независимо, однако хоть им нельзя будет использовать титулы в коммерческих целях после переезда в США, но новые обстоятельства никак не повлияют на законное право Гарри на престол. Он по-прежнему остается шестым в очереди (после принца Чарльза, принца Уильяма и его детей - принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты), а также сохранит свои звания майора, лейтенант-коммандера и командира эскадрильи.

Как ранее писал Фокус:

Во время своего визита в Великобританию принц Гарри успел посетить экологическое мероприятие, записать песню с Боном Джови и нанести визит во дворец. Инсайдеры сообщают, что "блудный принц" встретился с бабушкой-королевой и беседа за закрытыми дверями длилась более четырех часов. 93-летняя Елизавета II отметила, что всегда будет рада принять внука обратно, если он захочет вернуться к выполнению своих обязанностей, как член королевской семьи