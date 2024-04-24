Цветочное платье и туфли Jimmy Choo: принцесса Беатрис вышла в свет с мужем (фото)

Королевская чета посетила презентацию книги подруги принцессы Беатрис. Внучка королевы Елизаветы II продемонстрировала весенний стильный образ.

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Принцесса Беатрис вышла в свет со своим мужем Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон появилась на публике, чтобы отпраздновать выход книги своей подруги и диетолога Габриэлы Пикок в отеле Broadwick Soho в Лондоне.

Королевская персона выбрала для выхода весеннее платье с акварельным цветочным принтом за $465 от лондонского бренда ME+EM. На ногах принцессы Беатрис были бордовые бархатные туфли-лодочки Jimmy Choo.

Между тем ее муж Эдоардо был в темно-синем пиджаке и брюках в сочетании с белой рубашкой.

Принцесса Беатрис с мужем Фото: Getty Images

Внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы II и итальянский аристократ поженились на частной церемонии в июле 2020 года. Они воспитывают дочь по имени Сиенна Элизабет, которая родилась в сентябре 2021 года.

Принцесса Беатрис с мужем Фото: Instagram/Princess Eugenie

Также у Эдоардо Мапелли Моцци есть сын Вулфи от предыдущего союза с архитектором Дарой Хуанг.

Хуанг была помолвлена с бизнесменом до того, как он женился на принцессе Беатрис. У пары родился сын Кристофер Вулф Мапелли Моцци, которого все называют Вулфи.

Напомним, подруга принцессы Беатрис раскрыла правду о ее браке.

Также Фокус писал о том, как принцесса Беатрис и ее муж навестили больного короля Чарльза ІІІ.