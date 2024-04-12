Принцессу Беатрис заметили на свидании с мужем-аристократом (фото)

Супруги сходили на ужин с родными Эдоардо Мапелли Моцци. К ним присоединилась мама бизнесмена и ее муж.

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Принцесса Беатрис появилась на публике в бордовом ансамбле, когда она присоединилась к своему мужу Эдоардо Мапелли Моцци и его родственникам за ужином в Мейфере. Об этом пишет Daily Mail.

Супругов заметили, когда они выходили из ресторана Arlington. Беатрис и итальянский бизнесмен были в хорошем настроении после ужина с Никки Уильямс-Эллис — матерью Эдо — и ее мужем Дэвидом Уильямс-Эллисом.

Внучка покойной королевы Елизаветы II выбрала для появления темно-фиолетовое пальто с золотыми пуговицами HOBBS LONDON поверх изысканного черного топа и макси-юбки WHISTLES за 99 фунтов стерлингов (примерно 4 700 гривен). По данным Royal Fashion Police, такое пальто стоит 510 долларов (около 20 тысяч гривен).

Наряд был подтянут на талии поясом, а Беатрис дополнила его замшевыми туфлями на каблуке Jimmy Choo.

В частности, дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю сделала минимальный макияж и распустила волосы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Тем временем муж принцессы Беатрис продемонстрировал белую рубашку, черный блейзер и брюки оттенка хаки. Итальянский аристократ держался за руки со своей женой, когда они выходили из ресторана.

Беатрис и Эдоардо поженились на частной церемонии в июле 2020 года. Они воспитывают дочь по имени Сиенна Элизабет.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Getty Images

Напомним, подруга принцессы Беатрис раскрыла правду о ее семейной жизни.

Также Фокус писал о том, как принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци посетили больного короля Чарльза ІІІ.